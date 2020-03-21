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Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым из-за коронавируса решили самоизолироваться. Всё своё время они теперь проводят дома вместе с четырёхлетним Артемом.

Недавно Наталья опубликовала видео домашнего веселья, на котором Пресняков играет с сыном, замаскировавшись под привидение при помощи старой куртки. Он “нападает” на своего сына, но тому удаётся победить “чудовище”.

Как пошутила Подольская, “добрый папа – пьяный папа”. Однако поклонники шутку не оценили и начали выяснить, действительно ли у Преснякова проблемы с алкоголем, и был ли он трезв, или находился в пьяном состоянии, во время съёмки видео.

Сама Наталья на поставленные вопросы не ответила, но, по словам Владимира, его жена на него наговаривает, а сам он не употреблял алкоголь.

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