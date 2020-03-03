Актриса Наталья Бочкарева, прославившаяся благодаря сериалу “Счастливы вместе”, опубликовала в Instagram интимное фото.

В кадре обнажённая актриса лежит в ванной, прикрывая наиболее открытые места пеной. В подписи Наталья благодарит зрителей из Питера за овации и особую атмосферу в зале.

В комментариях подписчики актрисы вспомнили о случае, когда её остановили правоохранительные органы и нашли в нижнем белье запрещённые препараты. Тогда Бочкарева получила лишь штраф в размере 30-ти тысяч рублей. Комментируя вопрос подписчицы, Наталья поинтересовалась у неё, сильно ли её это беспокоит.

Кроме того, внимательные поклонники заметили на фото силуэт мужчины в отражении на стене, и спросили, кем для актрисы является фотограф.