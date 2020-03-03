читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктор Ляшко, заместитель главы Минздрава Украины, сообщил о том, что на территории страны был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-19.

Украинский чиновник сообщил об этом во время недавнего правительственного брифинга. Инфекция была обнаружена в Черновцах у местного жителя, который приехал из Европейского союза на автомобиле вместе с супругой. После обнаружения у него первых симптомов он был сразу же госпитализирован. Его жена отправлена на сдачу анализов.

Согласно словам заместителя министра здравоохранения, пациент успел контактировать с небольшим количеством людей. Эпидемиологи уже составили их список. В настоящее время все они следуют режиму самоизоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Рома (люб) – Ювентус (люб) | Лацио (люб) – Интер (люб) | Интер (3х3) – Арсенал (3х3) | Наполи (3х3) – Бавария (3х3) | Порту (2×2) – Манчестер Юнайтед (2×2) | Рома (2×2) – Лестер (2×2) | Манчестер Юнайтед (2×2) – Рома (2×2) |
Вам может понравиться

В Ленобласти женщина пыталась убить двухлетнюю дочь

В Ленинградской области агрессивная женщина попыталась задушить собственную двухлетнюю дочь. Трагедия чуть… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.03.2020
  • читать 1 минуту

Анастасия Волочкова опубликовала новое пикантное фото из постели

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками в Instagram новым откровенным снимком. В кадре… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.03.2020
  • читать 1 минуту

Американский авианосец вошел в Средиземное море

В СМИ сообщают о том, что через Гибралтарский пролив недавно прошла американская… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 марта – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи, 3 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 марта – ясно, до -5 °C | Южно-Сахалинск, 3 марта – пасмурно, до -10 °C | Королев, 3 марта – пасмурно, до 8 °C | Подольск, 3 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир, 3 марта – небольшая облачность, до 14 °C |