Виктор Ляшко, заместитель главы Минздрава Украины, сообщил о том, что на территории страны был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-19.

Украинский чиновник сообщил об этом во время недавнего правительственного брифинга. Инфекция была обнаружена в Черновцах у местного жителя, который приехал из Европейского союза на автомобиле вместе с супругой. После обнаружения у него первых симптомов он был сразу же госпитализирован. Его жена отправлена на сдачу анализов.

Согласно словам заместителя министра здравоохранения, пациент успел контактировать с небольшим количеством людей. Эпидемиологи уже составили их список. В настоящее время все они следуют режиму самоизоляции.