В Черновицкой области Украины трое человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Как сообщается, госпитализированные являются матерью с двумя её детьми. В настоящее время у них обнаружена высокая температура. Уточняется, что никто из них не был за границей, но они контактировали с недавно вернувшимся из Италии человеком, который также был отправлен в больницу с подозрением на коронавирус.

В настоящее время ведётся эпидемиологическое расследование и выяснение других контактных лиц.

Согласно последней информации, на Украине диагностировано три случая заболевания коронавирусом, и один смертельный инцидент – от вируса умерла женщина. Все близкие родственники и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением.