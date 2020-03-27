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Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Архангельской области сообщили о том, что в регионе на карантине находятся 590 человек.

Сотрудники ведомства разместили актуальные сведения о распространении заболевания в Поморье. На 26 марта коронавирусная инфекция была обнаружена у трех местных жителей. Врачи при этом наблюдают за состоянием 590 человек. Из режима самоизоляции после тщательного медосмотра смогли выйти 113 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора решили снова напомнить, что в группу повышенного риска входят пожилые люди, поэтому им рекомендуется отказаться от посещения общественных мест и не выходить из дома без острой необходимости.

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