На Алтае женщина сбила восьмилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу.

Инцидент произошёл на 890 километре трассы Чуйский тракт, в селе Кош-Агач 20 марта примерно в восемь часов вечера. Согласно имеющейся информации, девочка выбежала на дорогу, где в это время ехала 30-летняя женщина на Nissan Wingroad.

Водитель попыталась увернуться и избежать наезда, но ей это не удалось из-за того, что ребёнок слишком близко выбежал перед машиной. В результате столкновения школьница получила травмы и была госпитализирована в районную больницу.

Экспертиза показала, что женщина в момент происшествия не была пьяна. По факту инцидента проводится административное расследование сотрудниками правоохранительных органов.