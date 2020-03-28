В городе Кинешма, расположенного в Ивановской области, под окнами одного из многоэтажных домов было обнаружено тело известного фрика, которого многие называли «мужчиной в юбке».

Прохожие обнаружили труп местного жителя на улице Аристарха Макарова. Они сразу же вызвали медиков скорой помощи и полицейских. Приехавшие на место инцидента врачи зафиксировали смерть мужчины, а правоохранители установили его личность. Им оказался 53-летний Владимир Фомин.

Жена погибшего отметила, что слышала необычные звуки этой ночью, однако не стала предавать этому значение. Фомин известен тем, что никогда не носил брюк, предпочитая им женские юбки. Из-за этого ему было трудно найти работу в регионе. В 2019 году его направили на лечение в психбольницу города, где он провел около шести месяцев.