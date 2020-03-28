читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Кинешма, расположенного в Ивановской области, под окнами одного из многоэтажных домов было обнаружено тело известного фрика, которого многие называли «мужчиной в юбке».

Прохожие обнаружили труп местного жителя на улице Аристарха Макарова. Они сразу же вызвали медиков скорой помощи и полицейских. Приехавшие на место инцидента врачи зафиксировали смерть мужчины, а правоохранители установили его личность. Им оказался 53-летний Владимир Фомин.

Жена погибшего отметила, что слышала необычные звуки этой ночью, однако не стала предавать этому значение. Фомин известен тем, что никогда не носил брюк, предпочитая им женские юбки. Из-за этого ему было трудно найти работу в регионе. В 2019 году его направили на лечение в психбольницу города, где он провел около шести месяцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Спартак Москва (Lomik) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Шахтер Донецк (Mr.Jab) | ЦСКА Москва (vrico) – Динамо Киев (Boulevard_Prospect) | Шахтер Донецк (Mr.Jab) – Спартак Москва (Lomik) | Спартак Москва (Lomik) – ЦСКА Москва (vrico) | Локомотив Москва (KravaRK) – Шахтер Донецк (Mr.Jab) | Математика – Юридический факультет |
Вам может понравиться

В Мордовии обнаружено тело пропавшей Татьяны Боткиной

На территории Мордовии закончились поиски Татьяны Боткиной, жительницы Ковылкино, которая без вести… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дочь Татьяны Догилевой огалилась для фотосессии

Екатерина, дочь киноактрисы Татьяны Догилевой, решила принять участие в откровенной фотосессии. Позднее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На карантине находятся 590 человек в Поморье

Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Архангельской области сообщили о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 марта – ясно, до 7 °C | город Мытищи, 28 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 марта – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 28 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев, 28 марта – ясно, до 14 °C | Подольск, 28 марта – пасмурно, до 11 °C | Армавир, 28 марта – переменная облачность, до 14 °C |