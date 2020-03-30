Представители центра независимой диагностики МЦКО сообщили о том, что московские школьники могут совершенно бесплатно пройти предметную диагностику в онлайновом режиме.

Согласно словам Богдана Легостаева, замглавы МЦКО, кроме стандартных диагностик по предметам, учащиеся могут поучаствовать в диагностиках, проводимых в форматах ЕГЭ и ОГЭ. В последнем случае доступны только два предмета: русский язык и математика. Учителям столичных школ при этом доступны стандартные тренинги и диагностические процедуры.

Благодаря интернет-диагностике школьники получают возможность решать тесты и задачи удаленно без необходимости посещения соответствующего центра. После получения результатов учащиеся узнают, имеются ли у них какие-либо пробелы в знаниях. При их наличии они стараются тщательнее изучать темы, которые им нужно подтянуть.