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Представители центра независимой диагностики МЦКО сообщили о том, что московские школьники могут совершенно бесплатно пройти предметную диагностику в онлайновом режиме.

Согласно словам Богдана Легостаева, замглавы МЦКО, кроме стандартных диагностик по предметам, учащиеся могут поучаствовать в диагностиках, проводимых в форматах ЕГЭ и ОГЭ. В последнем случае доступны только два предмета: русский язык и математика. Учителям столичных школ при этом доступны стандартные тренинги и диагностические процедуры.

Благодаря интернет-диагностике школьники получают возможность решать тесты и задачи удаленно без необходимости посещения соответствующего центра. После получения результатов учащиеся узнают, имеются ли у них какие-либо пробелы в знаниях. При их наличии они стараются тщательнее изучать темы, которые им нужно подтянуть.

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