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23-летняя бразильская модель Валентина Сампайо, являющаяся открытым трансгендером, находится в самоизоляции. Она поделилась с поклонниками в Instagram откровенным снимком.

В кадре модель в чёрном комплекте нижнего белья и сером кардигане лежит в белом кресле, откинувшись на спинку. В подписи Валентина указала, что настроение на эту неделю – оставаться дома в безопасности.

Сампайо стала первой моделью-трансгендером, заключившей контракт с известным брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Контракт был подписан в августе 2019 года. При этом всего лишь за год директор бренда по маркетингу заявил, что трансгендеры не должны принимать участие в показах бренда. После критики в свой адрес ему пришлось извиниться и поменять политику компании.

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