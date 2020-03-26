23-летняя бразильская модель Валентина Сампайо, являющаяся открытым трансгендером, находится в самоизоляции. Она поделилась с поклонниками в Instagram откровенным снимком.

В кадре модель в чёрном комплекте нижнего белья и сером кардигане лежит в белом кресле, откинувшись на спинку. В подписи Валентина указала, что настроение на эту неделю – оставаться дома в безопасности.

Сампайо стала первой моделью-трансгендером, заключившей контракт с известным брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Контракт был подписан в августе 2019 года. При этом всего лишь за год директор бренда по маркетингу заявил, что трансгендеры не должны принимать участие в показах бренда. После критики в свой адрес ему пришлось извиниться и поменять политику компании.