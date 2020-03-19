читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мэрия Серпухова дала комментарий относительно ажиотажного спроса на ряд товаров в магазинах.

Согласно заявлению чиновников, ведётся мониторинг 96 объектов федеральных торговых сетей. В настоящее время есть большой спрос на такие товары, как различные крупы и консервы, соль и сахар, муку, туалетную бумагу, и так далее.

При этом подчёркивается, что ситуация с наличием товаров стабильная, дефицита нет, и поставки осуществляются в ежедневном режиме. Несмотря на это, указанные товары активно скупаются жителями Серпухова, в результате чего довольно быстро полки пустеют – уже к полудню товаров практически не остаётся. На пустых полках вывешивается объявление, что отсутствующие в данный момент товары будут привезены в ближайшее время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Россия (люб) – Англия (люб) | Англия (люб) – Бразилия (люб) | Айнтрахт (люб) – Герта (люб) | Бавария (люб) – Вольфсбург (люб) | Гронинген (люб) – ПСВ (люб) | Аргентина (4х4) – Франция (4х4) | Португалия (4х4) – Италия (4х4) |
Вам может понравиться

Российская порноактриса пообещала отдаться создателю вакцины от коронавируса

Порноактриса из России Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, пообещала “дать за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.03.2020
  • читать 1 минуту

Милош Бикович удивил Ксению Собчак своим отношением к сексу без любви

Актёр Милош Бикович дал интервью Ксении Собчак в её YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!”,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.03.2020
  • читать 1 минуту

Яна Рудковская рассказала о друзьях из Италии, переболевших коронавирусом

45-летняя Яна Рудковская после возвращения из Парижа была вынуждена соблюдать двухнедельный карантин,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 марта – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи, 19 марта – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 марта – ясно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 19 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев, 19 марта – пасмурно, до 8 °C | Подольск, 19 марта – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 19 марта – пасмурно, до 6 °C |