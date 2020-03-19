Мэрия Серпухова дала комментарий относительно ажиотажного спроса на ряд товаров в магазинах.

Согласно заявлению чиновников, ведётся мониторинг 96 объектов федеральных торговых сетей. В настоящее время есть большой спрос на такие товары, как различные крупы и консервы, соль и сахар, муку, туалетную бумагу, и так далее.

При этом подчёркивается, что ситуация с наличием товаров стабильная, дефицита нет, и поставки осуществляются в ежедневном режиме. Несмотря на это, указанные товары активно скупаются жителями Серпухова, в результате чего довольно быстро полки пустеют – уже к полудню товаров практически не остаётся. На пустых полках вывешивается объявление, что отсутствующие в данный момент товары будут привезены в ближайшее время.