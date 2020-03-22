Врачи рассказали о состоянии пациентов в Краснодарском крае, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщается, в настоящее время лечение проходят двое мужчин. Один из них в начале марта вернулся из путешествия по Италии. В настоящее время он находится в Краснодарской инфекционной больнице. Второй мужчина был помещён в изоляционный бокс в Сочи. Отмечается, что мужчина прибыл в город из Армении.

Их состояние, как сообщает пресс-служба администрации, оценивается как удовлетворительное.

Также на Кубани была обнаружена женщина с коронавирусом, следовавшая через Сочи в Москву. По информации СМИ, она является дочерью миллиардера Александра Чигиринского, возвращающаяся из Франции. Она находится в клинике в Москве.