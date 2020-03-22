В Мариинске в ходе конфликта произошло массовое убийство, в результате которого погибли три человека.

Инцидент произошёл в пятницу, 20 марта, во время застолья. По предварительной информации, компания проводила время с употреблением алкогольных напитков. 23-летний мужчина, вооружённый ножом, набросился на своих собутыльников. В результате три человека были убиты, ещё один, 28-летний мужчина, получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию городской больницы.

Согласно сообщению пресс-службы центра медицины катастроф, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, положительной динамики не наблюдается.

Подозреваемый был задержан и помещён под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.