Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Мариинске в ходе конфликта произошло массовое убийство, в результате которого погибли три человека.

Инцидент произошёл в пятницу, 20 марта, во время застолья. По предварительной информации, компания проводила время с употреблением алкогольных напитков. 23-летний мужчина, вооружённый ножом, набросился на своих собутыльников. В результате три человека были убиты, ещё один, 28-летний мужчина, получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию городской больницы.

Согласно сообщению пресс-службы центра медицины катастроф, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, положительной динамики не наблюдается.

Подозреваемый был задержан и помещён под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Белая Дача Котельники – Цервена Звезда Люберцы | Пять Звезд – Гуниб | ЛФКБ – Первомайский Фронт | Юридический факультет – Математический факультет | Галатасарай тим – Бенфика тим | Герта (люб) – Динамо Дрезден (люб) | РБ Лейпциг (люб) – Бавария (люб) |
Вам может понравиться

40-летняя возлюбленная Шаляпина оформила на него недвижимость общей стоимостью в 70 миллионов рублей

Возлюбленная 36-летнего Прохора Шаляпина Татьяна на подарки для него не скупится. Так,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.03.2020
  • читать 1 минуту

В Саратовской области было проверено на коронавирус около 400 человек

В правительстве Саратовской области состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.03.2020
  • читать 1 минуту

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летняя актриса Татьяна Догилева опубликовала на своей странице Instagram фотографию, сильно разочаровавшую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 марта – ясно, до 0 °C | город Мытищи, 22 марта – переменная облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск, 22 марта – ясно, до -3 °C | Королев, 22 марта – пасмурно, до 12 °C | Подольск, 22 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир, 22 марта – небольшая облачность, до 14 °C |