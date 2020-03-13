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13 марта 2020 состоится матч 29 тура Лиги 1, в котором сыграют «Лион» и «Ре1мс». Данное противостояние пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» (Лион) в 22:45 по московскому времени. Игра пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Статистика встреч:

  • «Лион» выиграл в трех из пяти крайних поединках
  • «Лион» забил шесть голов в пяти крайних поединках
  • «Лион» пропустил шесть голов в пяти крайних поединках
  • «Реймс» выиграл в двух из пяти крайних поединках
  • «Реймс» забил четыре гола в пяти крайних играх
  • «Реймс» пропустил пять голов в пяти крайних играх

Популярные прогнозы

Самым популярным прогнозом на спорт на матч «Лион» – «Реймс» является – П1 (Победа «Лиона»). 35 футбольных экспертов (54%) дали прогноз в сторону хозяев, что вполне логично ведь «Лион» очень удачно играет в домашних играх, и на своем стадионе в 10 крайних турах Лиги 1 уступил лишь ПСЖ, в то время как «Реймс» не может одержать победу на протяжении трех гостевых игр кряду.

Вторым по популярности прогнозом является – ТМ 3.5 (Тотал голов меньше трех с половиной). Пять спортивных аналитиков (8%) не ждут от этого поединка много голов. Все дело в том, что обе команды имеют большие кадровые проблемы, и из-за травм этот матч пропускают несколько ключевых игроков атаки, таких как Мемфис Депай, Джеф Рейне, Донис, Мбемба и Шавалерин. 

Третьим по популярности прогнозом является Х (Ничья) Пять прогнозистов считают, что команды разойдутся миром. Выбрать победителя в этом матче достаточно сложно. Оба клуба сейчас находятся не в лучшей форме, и играют в крайних играх нестабильно. Два крайних очных матча команды сыграли в ничью, и скорее всего данный поединок не станет исключением.

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Футбол:
Аль-Хазм – Аль Файсали | Зенит (мол) – Урал (мол) | Лион тим (жен) – Вольфсбург тим (жен) | Россия (люб) – Франция (люб) | Витесс (люб) (жен) – Спарта (люб) (жен) | Фейеноорд (люб) (жен) – Зволле (люб) (жен) | ПСЖ тим – Тоттенхэм тим |
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