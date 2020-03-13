13 марта 2020 состоится матч 29 тура Лиги 1, в котором сыграют «Лион» и «Ре1мс». Данное противостояние пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» (Лион) в 22:45 по московскому времени. Игра пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Статистика встреч:

«Лион» выиграл в трех из пяти крайних поединках

«Лион» забил шесть голов в пяти крайних поединках

«Лион» пропустил шесть голов в пяти крайних поединках

«Реймс» выиграл в двух из пяти крайних поединках

«Реймс» забил четыре гола в пяти крайних играх

«Реймс» пропустил пять голов в пяти крайних играх

Популярные прогнозы

Самым популярным прогнозом на спорт на матч «Лион» – «Реймс» является – П1 (Победа «Лиона»). 35 футбольных экспертов (54%) дали прогноз в сторону хозяев, что вполне логично ведь «Лион» очень удачно играет в домашних играх, и на своем стадионе в 10 крайних турах Лиги 1 уступил лишь ПСЖ, в то время как «Реймс» не может одержать победу на протяжении трех гостевых игр кряду.

Вторым по популярности прогнозом является – ТМ 3.5 (Тотал голов меньше трех с половиной). Пять спортивных аналитиков (8%) не ждут от этого поединка много голов. Все дело в том, что обе команды имеют большие кадровые проблемы, и из-за травм этот матч пропускают несколько ключевых игроков атаки, таких как Мемфис Депай, Джеф Рейне, Донис, Мбемба и Шавалерин.

Третьим по популярности прогнозом является Х (Ничья) Пять прогнозистов считают, что команды разойдутся миром. Выбрать победителя в этом матче достаточно сложно. Оба клуба сейчас находятся не в лучшей форме, и играют в крайних играх нестабильно. Два крайних очных матча команды сыграли в ничью, и скорее всего данный поединок не станет исключением.