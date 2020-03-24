Исполнитель Роман Варнин, известный как Мальбэк, презентовал видеоклип на песню “Друг”.

Клип снят в нескольких странах: России, Франции и Италии. Также в нём представлены кадры из его домашнего видеоархива, на которых запечатлена его жена Сюзанна. При этом она находится в кадре либо полностью обнажённой, либо в нижнем белье, принимая при этом весьма откровенные позы.

Сюзанна поделилась этим видео в своём Instagram, и сообщила, что для поклонников это лучший подарок во время нахождения в вынужденном карантине.

Многие пользователи Сети посчитали представленное в клипе обнажение чрезмерным. Они отметили, что, чем хуже музыка, тем больше обнажёнки. Но многим клип понравился и они высоко оценили образ Сюзанны и её дерзость.