Дочь пресс-секретаря президента России, 22-летняя Елизавета Пескова, прокомментировала новости о себе, которые распространяются в Сети от её имени.

Ранее в Сети появилась цитата, которая сообщает, что Елизавета якобы в шоке от россиян, радующихся тому, что её отец обнимался с больным коронавирусом Львом Лещенко.

Как заявила Пескова, она никогда не делала подобных заявлений и не комментировала ситуацию, возникшую из-за дня рождения сестры Крутого. Кроме того, она сообщила, что не пользуется Twitter и Telegram, где и появились фейковые новости, так как уверена, что там крайне мало достоверной информации.

В завершение девушка попросила россиян быть добрее, заявив, что от их пожеланий кому-либо смерти, в их жизни ничего хорошего не прибавится, и их жизнь не станет лучше.