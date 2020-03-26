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Ведущая шоу “Давай поженимся” Лариса Гузеева обратилась к юмористу Гарику Харламову прямо во время эфира очередного выпуска. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Участницей шоу стала 33-летняя девушка, которая рассказала об одном неприятном инциденте в её жизни. Однажды она употребила квас, а затем пиво, и в скором времени у неё начался метеоризм, который мучил её всю ночь. Самое неприятное было то, что этот вечер и ночь она проводила со своим возлюбленным. Вскоре после этого она рассталась с парнем.

Гузеева, после окончания рассказа девушки, сообщила, что посвящает эту историю Гарику Харламову, потому что он её “просто задолбал”, намекая на то, что он постоянно шутит над ведущей и её шоу.

Харламов не оставил это без ответа, и сообщил в Instagram, что “если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете”. Также он поблагодарил за историю и пожелала Гузеевой здоровья.

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