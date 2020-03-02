Иранский генерал Мохаммад Пакпур заявил о размещении войсковых подразделений корпуса стражей исламской революции в провинциях Ирана, заражённых коронавирусом.

Данный приказ, как сообщается, был издан несколько дней назад. Уточняется, что в эти же места были направлены военные специалисты в области вирусологии и микробиологии.

Согласно сообщению генерала, военные части и специальные бригады КСИР расположены в Куме с 26 февраля, они занимаются дезинфекцией городской среды и ряда провинций. Также был организован штаб в составе ВС для противостояния инфекции.

О заражении коронавирусом в Иране было впервые сообщено 19 февраля. Согласно официальной информации, заражено 978 человек, из них 54 погибли.