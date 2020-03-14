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Microsoft выпустила незапланированный пакет обновлений для Windows 10 версий 1909 и 1903.

Как отмечается, обновление устраняет критическую уязвимость в протоколе Microsoft Server Message block, которая была обнаружена после обновления системы безопасности. Благодаря этой уязвимости злоумышленники получили возможность выполнять произвольный код на стороне SMB-клиента или сервера удалённо. Таким образом осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения.

Впрочем, было заявлено, что осуществить подобным способом махинацию довольно не просто, однако компания всё равно решила как можно быстрее принять меры. Пользователям Windows 10 для того, чтобы избежать возможных проблем подобного рода, рекомендуется осуществить обновление KB4551762.

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