Банк “Русский стандарт” провёл исследование и выявил, что оплата коммунальных услуг в 2019 году выросла примерно на 4,2%. Результаты были опубликованы 28 марта.

В исследовании банка были проанализированы операции по коммунальным услугам, которые совершили пользователи мобильного банка в прошлом году. Согласно полученным результатам, средний платёж в месяц составляет 3 267 рублей. Средний чек, как отмечается, повысился совсем немного – в 2018 году средний платёж составлял 3 135 рублей. Таким образом, платежи за коммунальные услуги увеличились на 4,2%.

Отмечается, что наиболее высокие платежи были обнаружены в следующих городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Тюмени, Краснодаре, Ижевске и Тольятти.