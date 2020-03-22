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В информагентстве Sohu из КНР рассказали о преимуществах ЗРК С-400 «Триумф», производимых РФ и поставляемых в Китай.

Согласно словам китайских журналистов, приобретение российских средств ПВО является еще одним шагом к укреплению отношений между Пекином и Москвой. Они отмечают, что на сегодняшний день С-400 представляет собой лучшую и наиболее эффективную зенитно-ракетную систему на планете.

В статье также указано, что КНР в будущем может приобрести новейшие российские истребители. Эксперты уверены, что с помощью «Триумфов», стратегических ракетоносцев Ту-160, самолетов Су-35 и МБР «Сармат» России удалось гарантировать неприкосновенность своих границ.

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