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Житель Могилева Алексей Кириенко потерял свою работу из-за селфи с Петром Порошенко.

Согласно сообщению Кириенко, опубликованному им в Facebook, он был на молодёжном мероприятии, где и снял фото с Порошенко. Мероприятие состоялось ещё несколько месяцев назад. По возвращению домой, Алексей узнал, что его уволили. Причиной было названо то, что человек, занимающийся политикой, не может обслуживать госорганы.

Кириенко, как сообщается, работал в частной компании, занимающейся информационным обслуживанием различных фирм, в число которых входили также КГБ и фирма “ЮрСпэктар”. В последней компании после фото с бывшим президентом Украины с Кириенко отказались продолжать сотрудничество, и он был уволен.

В госорганах, когда появилась информация о произошедшем, были недовольны. При этом Кириенко сделали предложение перейти в другой отдел, но он отказался.

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