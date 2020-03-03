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Телеведущий Иван Ургант во время своей передачи “Вечерний Ургант” в эфире от 2 марта посмеялся на инцидентом, произошедшем в Михайловке по время празднования Масленницы.

Как сообщается, во время народных гуляний на здании администрации был включён фильм для взрослых. Причем в фильме были задействованы только актёры-мужчины.

Именно это указал Ургант в своём шоу. Как он заявил, мужчины ждали-ждали женщин, но так и не сумели дождаться. При этом отмечается, что люди даже не удивились увиденному и лишь крикнули закрыть окна. Соведущий Дмитрий Хрусталёв, комментируя видео, отметил, что оно напомнило о масленичной традиции “Стенка на стенку”.

Отмечается, что парень, включивший видеоролик, был задержан полицейскими. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.

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