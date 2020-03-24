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В Италии были удивлены тем, насколько быстро Россия смогла перебросить свои силы в Европу на борьбу с коронавирусной инфекцией.

По словам Александра Коца, российского журналиста, итальянцы не ждали столь молниеносного прибытия русских. Они встречали их апельсинами и пакетиками с сухим пайком. Представитель прессы отметил, что недавно прошло собрание, на котором решалось, как можно наиболее эффективно использовать оборудование, технику и специалистов из РФ.

В рамках собрания были обозначены районы, в которых скоро начнут трудиться российские специалисты. Напоминаем, что в настоящее время в Италии коронавирусом заражены почти 64 тысячи человек. Количество скончавшихся уже превысило 6 тысяч пациентов.

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