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Иранский военный консультативный центр в Сирии потребовал от Турции использовать более рациональный подход к проблеме сирийского Идлиба.

Как было отмечено в прозвучавшем заявлении, в настоящее время Турция продолжает атаковать республику на северо-западе, нанося удары по проиранскому ополчению. При этом сообщается, что в Иране был отдан приказ не осуществлять атаку по военным Турции в Идлибе, хотя отмечается, что они находятся в пределах досягаемости.

Это было сделано для того, чтобы сохранить им жизни. Но Турция всё равно продолжает атаковать позиции и базы Ирана. Поэтому иранские военные призвали их действовать рационально и с учётом интересов народов Сирии и Турции. Иначе, учитывая, что турецкие военные в пределах досягаемости, по ним может быть нанесён ответный удар.

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