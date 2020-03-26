Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям области с просьбой оставаться дома.

Как напомнил глава региона, с 25 марта по 5 апреля указом Владимира Путина в России объявлены выходные. В связи с этим Воробьев выражает опасение, что жители Подмосковья отправятся отдыхать и ходить по гостям, и призвал их воздержаться от подобных мероприятий и остаться дома. В качестве времяпровождения он предложил заняться делами, на которые раньше не хватало времени – просмотр сериалов, чтение книг, и так далее.

Воробьев отметил, что в Московской области подтверждён 41 случая заболевания коронавирусом, ещё у 58 человек он подозревается. Семь человек выздоровели. Ситуация, по его словам, под контролем, но лучшее, что жители региона могут сделать – это оставаться дома.