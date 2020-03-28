Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев из-за усиления мер по предотвращению распространения коронавируса обратился к жителям региона с заявлением.

Он высказал опасение, что “выходную” неделю, объявленную Владимиром Путиным, жители используют как время для прогулок, пикников и встреч с друзьями. Согласно его словам, это не каникулы и не отпуск, а необходимость оставаться дома, чтобы не подвергать себя и семью угрозе заражения коронавирусом.

Губернатор отметил, что в области предприняты все требуемые меры для предотвращения распространения инфекции и для лечения заражённых, но, чем больше граждане совершают контактов, тем больше риск.

Также Белозерцев напомнил о закрытие ТРЦ, общепита, кинотеатров, ночных клубов и прочих мест развлечений. При этом режим работы детских садов не изменится – там будут работать дежурные группы для детей родителей, которые по-прежнему работают.