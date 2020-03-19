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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил “Респираторный комплекс” в посёлке имени Морозова.

Согласно предоставленным данным, на предприятии сейчас производится 3,5 миллиона медицинских защитных изделий в месяц. Как рассказали представители предприятия, они имеют договоры практически со всеми аптечными сетями и регулярно поставляют им медицинские маски.

Ранее производство масок составляло 2,5 миллиона в месяц. В связи с ситуацией из-за коронавируса, производство было увеличено, а сотрудники работают в три смены. Цена на медицинские средства защиты, несмотря на это, не повысилась.

По словам сотрудников предприятия, производимые ими средства защиты являются универсальными, они плотно прилегают к лицу и подходят как взрослым, которые имеют различные формы лица, так и детям. Дрозденко, в свою очередь, отметил, что маски имеют высокое качество.

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