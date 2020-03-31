Певица Глюкоза рассказала в Instagram о своём любимом элементе одежды.

В кадре певица позирует в золотистом боди с накинутым поверху шелковым халатом с цветочным узором. В подписи Глюкоза указала, что удобный халат – самая необходимая вещь во время самоизоляции. Так же она призналась, что халат является её любимой вещью в любых ситуациях.

По словам певицы, она так часто об этом говорила, что теперь её мечта сбылась. Ранее, из-за своей деятельности ей приходилось выбирать между удобством и сценическим образом в пользу последнего.

Поклонники в комментариях отметили, что самоизоляция пошла певице на пользу. По их мнению, она заметно похорошела, совершенно не набрала лишнего веса, и даже помолодела. Некоторые похвалили её купальник и халат, заявив, что именно так звезда и должна выглядеть на карантине.