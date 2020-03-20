Власти Ленобласти на совещании из-за коронавирусной инфекции решили организовать меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что больше всего из-за коронавирусной инфекции пострадал туризм, сфера здоровья, а также организации досуга и питания. Для их поддержки было предложено устроить ряд необходимых мер на региональном уровне.

Распространение коронавируса будет считаться форс-мажором, и во время действия форс-мажорной ситуации не будут начисляться неустойки, а контрагент не сможет взыскать убытки.

Ставки налога по упрощённой система налогообложения будут снижены до 1%, срок действия начинается с 1 января текущего года.

Также было принято решение увеличить средства на субсидирование субъектов МСП и организовать мораторий на оплату долгов, а также на оплату процентов по микрозаймам МСП.