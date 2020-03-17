В РИА Новости, сославшись на решение арбитража Гааги, сообщили, что данный судебный орган отказал Украине в определении суверенитета Крыма в ходе рассмотрения дела о ее претензиях к РФ.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в вопросе юрисдикции трибунал встал на сторону РФ и признал, что не имеет необходимых прав для решения вопросов, указанных в киевских претензиях. В появившемся документе указывается, что для любого арбитражного решения потребуется прямо или имплицитно определить суверенитет над полуостровом одним из государств.

Для продолжения судебных споров Украина должна будет до 20 ноября текущего года отправить в арбитраж Гааги доработанный вариант своего заявления. В СМИ напоминают, что около четырех лет назад Киев стал инициатором разбирательства, в ходе которого потребовал от Кремля компенсацию за ущерб, нанесенный ему из-за потери доступа к нескольким азовским и черноморским зонам.