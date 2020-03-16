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15 марта в Тамбове на стадионе “Локомотив” состоялся матч 22-го тура молодёжного первенства России.

На поле встретились “Тамбов-М” и “Крылья Советов-М”. Однако довести матч до конца не удалось – он был прерван судьёй Ильёй Ивановым на 82-й минуте. К этому моменту счёт был 1:1.

Причиной остановки матча стало чрезмерное получение футболистов команды “Крыльев Советов-М” красных и жёлтых карточек. Также был удалён один игрок из тамбовской команды. Согласно имеющейся информации, карточки были получены после того, как игроки устроили между собой драку. Уже после завершения игры между футболистами произошёл ещё один конфликт в подтрибунном помещении.

Решение о результатах встречи будет принято на заседании КДК.

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