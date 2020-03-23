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Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера. Фотография появилась на её странице в Instagram.

В кадре полуголая модель позирует боком к зрителю, прикрывая свою обнажённую грудь руками и распущенными волосами. В подписи Эмили сообщает, что “вернулась”.

Поклонники очередное горячее фото модели приняли с восторгом – фотография набрала более одного миллиона “лайков” и более четырёх тысяч комментариев всего за несколько часов после публикации. Пользователи Сети отметили, что Эмили весьма идут распущенные волнистые волосы, а некоторые даже обратили внимание на её глаза, назвав их потрясающими. Также модель попросили выкладывать побольше таких пикантных фотографий.

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