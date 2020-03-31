Рэпер Джиган опубликовал в Instagram фотографию, вызвавшую недоумение у его подписчиков.

В кадре полностью обнажённый Джиган идёт с руками за спиной, закованными в наручники. Музыканта сопровождают несколько охранников. Фотография сделана со спины, но, несмотря на это, поклонники сумели по татуировкам определить, что перед ними именно Джиган.

Судя по всему, сделан кадр был во время Super Bowl 2020. Мероприятие прошло 2 февраля. Как отмечается, спустя пару недель после этого события у Джигана и Оксаны Самойловой родился сын Давид.

В комментариях поклонники высказали мнение, что Джиган совсем уже сошел с ума, и его нужно закрыть на принудительное лечение. Кроме того, рэпер уже второй месяц творит что-то непонятное – он начал злоупотреблять алкоголем и оказался в реабилитационном центре, где сбрил бороду и брови. Взаимоотношения с женой Оксаной после этого у него весьма сильно испортились.