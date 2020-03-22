Представители правительства Сахалинской области сообщили о том, что двое местных жителей подозреваются в заболевании новым типом коронавируса COVID-19.

На данный момент на наличие инфекционной болезни указывают результаты экспресс-тестов. Точные данные будут получены после проведения полной диагностики в лаборатории. Местные власти при этом не стали дожидаться этих сведений и предприняли все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Специалисты составляют список лиц, которые контактировали с предполагаемыми носителями заболевания. В регионе также развернуты мобильные пункты, в которых любой желающий может сдать тест на болезнь.