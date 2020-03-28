Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов заявил, что двум тысячам местных жителей будет бесплатно вручена электронная карта “Подорожник”.

Согласно его словам, эти карты будут выданы волонтёрам, помогающим пожилым и маломобильным людям, соблюдающих самоизоляцию или по другим причинам не имеющих возможности покидать дом, а также социальным и медицинским работникам – тем категориям граждан, которые продолжают свою работу даже в “выходную” неделю. Отмечается, что карты начнут действовать уже с 29 марта.

Среди социальных работников и медиков временные карты получат мужчины возрастом от 60-ти лет, и женщины в возрасте от 55-ти лет.

На “Подорожник” будет записан единый проездной билет, который будет действовать на все виды социального наземного транспорта, а также в метро.