Дочка Анастасии Заворотнюк – Анна – разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» архивные фотографии своей матери и бабушки.

Согласно ее словам, она считает свою маму и бабушку воплощением женской красоты. Анна захотела пообщаться со своими поклонниками в Интернете, чтобы узнать у них, как они оценивают красоту и объяснить им, почему она решила равняться на своих родственниц. По ее мнению, их женственность заключается не только во внешней красоте, но также интеллекте, одухотворенности и нравственности.

Пользователям очень понравились архивные снимки звезды сериала «Моя прекрасная няня» и ее мамы. Они согласились с тем, что женщины в семье Заворотнюк могут похвастаться очень женственным и благородным внешним видом.