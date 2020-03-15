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Дочка Анастасии Заворотнюк – Анна – разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» архивные фотографии своей матери и бабушки.

Согласно ее словам, она считает свою маму и бабушку воплощением женской красоты. Анна захотела пообщаться со своими поклонниками в Интернете, чтобы узнать у них, как они оценивают красоту и объяснить им, почему она решила равняться на своих родственниц. По ее мнению, их женственность заключается не только во внешней красоте, но также интеллекте, одухотворенности и нравственности.

Пользователям очень понравились архивные снимки звезды сериала «Моя прекрасная няня» и ее мамы. Они согласились с тем, что женщины в семье Заворотнюк могут похвастаться очень женственным и благородным внешним видом.

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