Дочь Ларисы Гузеевой Ольга недавно пережила нервный срыв, но в настоящее время уже начала постепенно восстанавливаться.

Судя по всему, после разгрома своей комнаты, 19-летняя Ольга решила радикально изменить свой имидж. В Сети было опубликовано фото, а котором она предстала со стрижкой и модным двойным окрашиванием – на темных волосах была выделена светлым цветом одна прядь. Как было отмечено, в таком виде Ольга напоминает злодейку Круэллу Де Вилль из мультфильма “101 далматинец”.

В самой же комнате девушки после разгрома был сделан ремонт и куплена новая мебель. Как Ольга заявила, она с самого начала мечтала о комнате со множеством зеркал, а не с фотографиями и картинами. Из прежней обстановки она оставила статуэтки, сушеные цветы и разнообразные баночки. По словам Ольги, раньше её комната была хаосом, который ей надоел, и теперь она от него избавилась.