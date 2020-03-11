Дизайнер Марина Голомаздина в своём Instagram сообщила о смерти своего новорождённого сына.

Поначалу она молчала о произошедшем, но из-за подписчиков, начавших выдвигать самые различные версии и спрашивать о состоянии ребёнка, она всё же решилась рассказать о трагедии. Согласно её рассказу, во время беременности всё было хорошо, никаких патологий не было обнаружено. Начало родов тоже прошло спокойно, однако спустя 11 часов врачи по какой-то причине решили сделать кесарево сечение.

В итоге, мальчик, которого назвали Арон, родился вечером 6 марта. Спустя 16 часов у него по неизвестной причине перестало биться сердце. Как сообщила Марина, вскрытие уже произошло, но результаты и причина смерти мальчика будут известны в течение месяца.

Дизайнер попросила не спекулировать на ситуации и дать им с мужем спокойно пережить произошедшее, а также не трогать врачей и акушерок, так как скандалы не помогут вернуть им сына.