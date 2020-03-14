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Кинокомпания Disney сообщила о приостановлении производства некоторых фильмов из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что среди работников компании случаев подтверждения коронавируса не было, но после рассмотрения текущей ситуации было принято решение на некоторое время остановить производство ряда фильмов. Работа над ними возобновится по возможности.

Сообщается о следующих фильмах: ремейке мультфильма “Русалочка”, “Питер Пен”, продолжении “Дорогая, я уменьшил детей”, современной версии комедии “Один дома”, “Последняя дуэль” Ридли Скотта и “Аллея кошмаров” Гильермо дель Торо.

Кроме того, ранее сообщалось о приостановке работы над одним из фильмов Marvel – “Шан-Чи и легенда десяти колец”.

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