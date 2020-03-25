Баскетболист “Денвер Наггетс” Джамал Мюррэй случайно опубликовал в Сети видео вместе со своей подругой Харпер Хемпел, вместе с которой он занимался оральным сексом.

Непристойная видеозапись, в том числе, появилась в Stories Instagram. Позднее видео было удалено, а сам спортсмен заявил, что его учётная запись в соцсети была взломана. Он извинился в Twitter перед своими фанатами и сообщил, что в настоящее время испытывает проблемы со своим аккаунтом.

Чуть позднее Хемпел в своём Twitter обратилась к пользователям Сети с просьбой удалить это видео и фотографии всех, у кого они по каким-либо причинам сохранились. Девушка, как сообщается, также пробовала себя в спорте и играла в волейбол, однако со спортивной карьерой у неё не сложилось, и сейчас она специалист по маркетингу.