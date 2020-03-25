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Дарья Пынзарь, экс-участница телешоу «Дом-2», назвала себя «бледной молью», так как из-за карантина не может нарастить ресницы.

После недавнего возвращения из французского горнолыжного курорта Куршевель модели пришлось самоизолироваться на две недели из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако это привело к тому, что она теперь не может воспользоваться услугами косметологов и стилистов. Сильнее всего ее расстраивает отсутствие черных ресниц. Без них она выглядит как «бледная моль».

Знаменитость также беспокоится о своем весе. Пынзарь считает, что из-за изоляции она наберет лишние килограммы, а ведь только недавно ей удалось избавиться от своего второго подбородка, сделав круговую подтяжку лица.

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