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В издании «Парламентская газета» отмечают, что государственным служащим могут на законодательном уровне запретить оскорблять российских граждан.

На данный момент времени сотрудники органов власти пользуются типовым кодексом этики, предполагающим, что должностные лица должны вести себя корректно при взаимодействии с людьми. Госслужащие должны отказаться от поведения, из-за которого граждане могут усомниться в их добросовестности и компетентности, так как это наносит урон деловой репутации всего учреждения.

Однако все эти нормы носят рекомендательный характер. В Государственной думе же планируют напрямую запретить чиновникам оскорбительно оценивать, высказываться и судить людей. На данный момент неизвестно, какие наказания ждут госслужащих за нарушение нового закона.

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