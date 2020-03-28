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Тара Рид, экс-стажерка Джо Байдена, обвинила кандидата в американские президенты в том, что тот сексуально домогался до нее несколько десятилетий назад.

Во время беседы с журналисткой Кэти Хэлпер бывшая помощница нынешнего кандидата на пост президента США рассказала о том, что Байден не редко клал свои руки ей на плечи и гладил пальцами ее шею. Один раз он и вовсе прижал стажерку к стене и предложил уединиться в укромном месте, однако Рид отказалась.

Потерпевшая заявила, что пыталась поделиться этой историей раньше, но не могла этого сделать. Вначале она боялась столкнуться с местью бывшего босса, а потом получила отказ от всех правозащитных организаций. Некоторые предполагают, что данная история является очередным фейком, призванным очернить одного из участников грядущей предвыборной гонки.

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