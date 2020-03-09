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В одном из сел Бурятии сотрудник полиции набросился на учительницу в кафе из-за воздушных шаров. Данное происшествие случилось осенью прошлого года.

Отмечается, что потерпевшая вместе со своими коллегами праздновала День учителя в заведении общепита, а обвиняемый и его товарищи отмечали День уголовного розыска. Вскоре все они решили сесть за один стол, так как некоторые стражи правопорядка были знакомы с сотрудниками школы. Через некоторое время один из правоохранителей стал лопать шарики, но тут же получил замечание от учительницы.

Когда педагог вышла на танцпол, полицейский пошел за ней и ударил кулаком по лицу, а потом выволок на улицу, держа за волосы. Другие стражи правопорядка не стали вмешиваться в конфликт. После случившегося женщина обратилась в полицию. В прокуратуре возбудили уголовное дело. Однако обвиняемый до сих пор работает в рядах правоохранительных органов.

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