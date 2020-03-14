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Содержание
  1. «Боруссия» Дортнмуд
  2. «Шальке»
  3. Личные встречи
  4. Статистика
  5. Прогноз

В 26 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сыграет против «Шальке». Чем закончится второе в текущем сезоне рурское дерби? Представляем прогноз и вариант ставки экспертов нашего сайта.

 Матч состоится 14 марта 2020 года. Время начала – 17:30 по московскому времени.

«Боруссия» Дортнмуд

«Шмели» на уходящей неделе завершили выступления в Лиге Чемпионов, проиграв при пустых трибунах в Париже ПСЖ. Команда Люсьена Фавра оказалась не готова к быстрым и постоянным атакам чемпиона Франции.

 Теперь «Шмели» сосредоточатся на том, чтобы навязать борьбу «Баварии» за чемпионский титул в Бундеслиге. На данный момент «Боруссия» отстает от лидера на четыре зачетных пункта.

 В родном чемпионате клуб из Дортмунда стабилизировал свои выступления и выиграл четыре поединка кряду. В этих матчах «Шмели» обыграли тезок из Менхенгладбаха (2:1), «Фрайбург» (1:0), «Вердер» (2:0) и «Айнтрахт» (4:0).

 Не сыграют: Марко Ройс, Томас Делэйни

«Шальке»

«Кобальтовые» по сравнению с прошлым сезоном выступают более успешно. В чемпионате Германии «Шальке» занимает шестую позицию в рейтинге, но отставание от первой четверки весьма солидное – 12 очков.

 После перерыва команда Давида Вагнера столкнулась с определенными проблемами. В Бундеслиге «Шальке» последний раз побеждал еще в середине января, когда обыграл дома Менхенгладбах со счетом 2:1. После этого «Ноль четвертые» успели вылететь из кубка от «Баварии» (0:1), а также уступить в чемпионате РБ «Лейпциг» (0:5) и «Кельну» (0:3).

 В последнем туре клуб из Гельзенкирхена поделил очки в домашнем матче против «Хоффенхайма» (1:1).

 Не сыграют: Озан Кабак, Хуан Миранда, Салиф Сане, Даниэль Калиджури, Суат Сердар, Бенджамин Стамбули

Личные встречи

Первое рурское дерби в текущем сезоне Бундеслиги неожиданно для многих завершилось без голов. В Гельзенкирхене команды расписали мировую (0:0). В предыдущих пяти очных противостояниях команд две победы в активе «Шальке», одна у «Боруссии» и еще два поединка закончились вничью.

Статистика

  • «Боруссия» не побеждала «Шальке» дома в 3 последних матчах – 1 поражение и 2 ничьи.
  • «Шмели» выиграли 5 предыдущих домашних матчах во всех турнирах с общим счетом 17:2.
  • «Шальке» не побеждал в 6 последних гостевых поединках чемпионата Германии – 3 поражения и 3 ничьи.
  • «Кобальтовые» не забивали голов в 4 предыдущих выездных матчах Бундеслиги.

Прогноз

Дерби «Шмелей» и «Кобальтовых», если не брать в учет последнее, всегда проходят в упорной борьбе и сопровождается голевой феерией. Но в предстоящем поединке команды будут играть при пустых трибунах, что несомненно скажется на настрое и скорости матча.

 «Боруссия» давненько не побеждала принципиального соперника и попытается эту тенденцию прервать. В пользу хозяев говорит и неоднозначная форма «Шальке», который проваливает матч за матчем.

 Прогноз от legal-bookmakers.ruпобеда «Боруссии» с азиатской формой (-1,5) с коэффициентом 2.10. 

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