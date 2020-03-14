Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13 марта 2020 года)

В 30 туре Премьер-лиги «Борнмут» 13 марта постарается выбраться из зоны вылета, победив на своем поле крепкий «Кристал Пэлас». Удастся ли это команде Эдди Хау?

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Борнмут

«Борнмут» с трудом зарабатывает очки, а к предстоящей встрече подходит с четырехматчевой безвыигрышной серией в Премьер-лиге. «Вишенки» проиграли «Шеффилду» (1:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Бернли» (0:3), а также сыграли вничью с «Челси» (2:2).

Однако все поражения команда Эдди Хау потерпела на выезде. На «Виталити Стэдиум» «Борнмут» в пяти последних поединках чемпионата уступил только раз. «Вишни» были разгромлены «Уотфордом» (0:3). В других встречах «Борнмут» победил «Брайтон» (3:1) и «Астон Виллу» (2:1), а вничью сыграл с «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (2:2).

«Борнмут» занимает 18-е место, уступая 17-му «Уотфорду» по разнице мячей.

Лазарет «Борнмута» снова увеличился. Туда угодил основной защитник команды Стив Кук. Компанию ему составляют Саймон Фрэнсис, Крис Мефам, Арно Данжума, Чарли Дэниэлс и Дэвид Брукс.

Кристал Пэлас

После семиматчевой серии без побед и вылета из Кубка Англии, «Кристал Пэлас» решил поправить свое положение. Подопечные Роя Ходжсона выиграли три встречи подряд, в каждой из них победив с минимальным счетом1:0. «Стекольщики» обыграли «Ньюкасл», «Брайтон» и «Уотфорд».

Такие результаты позволили «Кристал Пэлас» максимально укрепить свои позиции в середине таблицы и даже подобраться к зоне еврокубков. «Орлы» отстают от восьмого «Тоттенхэма» на два балла, а от седьмого «Шеффилда» на четыре. Однако в десятку «Пэлас» еще не вернулся. Команда Ходжсона занимает 11-е место.

В отличие от «Борнмута», у «Кристал Пэлас» травмированных не осталось. Под вопросом участие на предстоящий матч лишь Джеймса Томкинса.

Статистика

Безвыигрышная серия «Борнмута» в Премьер-лиге достигла четырех матчей.

Во всех шести последних встречах «вишен» в АПЛ сыграла ставка «тотал больше 2,5».

«Кристал Пэлас» выиграл все три последних матча в Премьер-лиге.

В восьми из десяти предыдущих поединков «орлов» в чемпионате сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» только в одной из семи последних очных встреч. Матч первого круга между этими клубами завершился победой «орлов» 1:0.

В четырех из пяти минувших очных поединков этих клубов сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Прогноз

«Кристал Пэлас» является очень неуступчивым клубом. Причем даже в тех моментах, когда «орлам», казалось бы, ничего не нужно. Вероятно, осложнит жизнь «вишням» команда Роя Ходжсона и в предстоящей встрече. Учитывая не самую надежную оборону «Борнмута», «Кристал Пэлас» должен забить. Но на своем поле «вишни» точно сделают все, чтобы заработать полноценные три очка.

Наш прогноз – обе забьют за 1.89