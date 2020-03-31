В информационных агентствах Сирии сообщают о том, то боевики начали угрожать Турции, считая, что она не смогла выполнить перед ними свои обязательства.

Отмечается, что Анкара не стала платить протурецким боевикам, хотя ранее обещала перевести им значительные суммы за проведение боевых действий в северных сирийских регионах. Их также возмутил тот факт, что турецкие военные патрули осуществили задержание более 40 их товарищей за то, что они проводили протестные акции, в ходе которых выдвигали Турции свои требования.

Однако протестующих не услышали, поэтому боевики перешли к прямым угрозам. Лидеры повстанческих движений передали Анкаре ультиматум, в котором сообщили, что если она не станет выполнять свои обязательства, то они договорятся с Башаром Асадом, а потом вторгнуться в Турцию, чтобы занять ее южную область и отдать Сирии.