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Валерий Комиссаров, российский продюсер и режиссер, решил уволить с поста ведущей передачи «Битва престолов» блогера Дарью Зотееву, которая многим известна как Инстасамка.

Интернет-звезду попросили покинуть реалити-шоу, после того как она не только не стала защищать его от критики при беседе с ведущей Настей Ивлеевой, но и сама начала всячески ругать проект. Зотеева также отметила, что приняла участие в передаче только из-за денег и не планирует надолго задерживаться в ней.

По словам Комиссарова, блогер нарушила условия контракта, поэтому ей выплатят только половину из оговоренной ранее суммы. Он также опубликовал интимное видео Инстасамки, заявив, что девушка попросила его выложить в Сеть подобный ролик, чтобы о ней начали больше говорить в СМИ. Она при этом планировала рассказать, что кто-то взломал ее смартфон.

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