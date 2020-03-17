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Борис Грачевский, российский режиссер, сообщил о том, что недавно его 35-летнюю беременную супругу Екатерину приняли за школьницу.

Согласно его словам, этот забавный случай произошел с его женой во время посещения аптеки. Находившаяся за прилавком женщина осмотрела Екатерину с ног до головы, а потом с укором отметила, что ей необходимо вначале школу окончить, а уже после этого задумываться о детях. Грачевский добавляет, что в тот день его жена не использовала косметику и заплела волосы в две косички.

Екатерина не стала молчать и назвала свой настоящий возраст, а также рассказала о наличии двух высших образований. Режиссер также отметил, что его супруга чувствует себя хорошо и при необходимости может сама ходить за покупками.

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  • Анна
  • 16.03.2020
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