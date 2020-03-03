Американский киноактер Бен Стиллер решил опровергнуть сведения о том, что он якобы участвовал в съемках «Форсажа 9».

По словам звезды Голливуда, слухи о его появлении в новой части популярной кинофраншизы сильно преувеличены, а если точнее, то вовсе не соответствуют действительности. Но при этом он пожелал удачи авторам фильма и его актерам.

Ранее сразу несколько крупных информационных изданий сообщили о том, что Стиллера недавно пригласили сняться в девятой части известной киноэпопеи. По слухам, его решили добавить в фильм уже после завершения основных съемок. Он должен был сыграть незначительную роль, которую планировалось значительно расширить в следующих фильмах.